Giudice: una giornata al doriano Vieira

ROMA, 3 SET - Un solo giocatore squalificato dopo la seconda giornata di Serie A. Si tratta del sampdoriano Ronaldo Vieira, espulso domenica durante il match contro il Sassuolo, che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Nessuna sanzione, invece, per il terzino del Cagliari, Luca Pellegrini, messo a referto per una presunta espressione blasfema: "Acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale - si legge nel dispositivo -; non evincendosi dal labiale l'appellativo ingiurioso che renderebbe l'espressione proferita di natura blasfema", il giudice "delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore".