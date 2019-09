Icardi: Al PSG per me grande opportunità

ROMA, 3 SET - "Per la mia carriera è una grande opportunità, spero di sfruttarla al massimo: non vedo l'ora di giocare con Cavani, Neymar e Mbappé". La nuova vita di Mauro Icardi a Parigi comincia con i migliori propositi: l'argentino, ceduto dall'Inter in prestito al PSG, si è mostrato pronto ad accogliere al meglio la nuova avventura. "Sono molto contento - ha detto Icardi, intervistato da Eleven Sports - giocare in una grande squadra come il PSG è una grande soddisfazione. Per la mia carriera è un'opportunità molto importante, spero di sfruttarla al massimo". Icardi sbarca così alla corte di Tuchel, in una rosa ricca di fenomeni: "Giocare in un top team insieme a giocatori così forti è una chance per poter stare nel calcio ai massimi livelli". E la presenza di grandi nomi in campo ha spinto l'argentino a dire sì. "Conosco personalmente tutti gli argentini in rosa e Cavani - aveva detto ai canali ufficiali del club -. Conosco anche Neymar, sapere che giocherò con loro è una sensazione speciale".