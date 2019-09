Torino: Cairo, per Verdi ogni sforzo

TORINO, 3 SET - Simone Verdi, passato al Torino negli ultimissimi minuti della sessione estiva del mercato "era la prima scelta per rafforzare ulteriormente il nostro reparto offensivo. Lo abbiamo cercato con pazienza e tenacia, senza lesinare alcun tipo di sforzo, sino all'ultimo giorno di trattative, in attesa che tutti gli incastri del calciomercato potessero permetterci di definire questa operazione". E' il benvenuto del presidente dei granata Urbano Cairo all'attaccante, arrivato in prestito dal Napoli con obbligo di riscatto. "Capacità tecniche, doti umane e serietà professionale - prosegue Cairo - gli permetteranno di inserirsi presto e bene nel Toro, un ambiente che conosce già". Verdi ha militato nel Toro dal 2011 a 2013: "Torno con grande entusiasmo - dice l'attaccante - ero molto giovane, avevo ancora tantissime cose da imparare, oggi sono decisamente un giocatore diverso, più maturo. Avendo già indossato la maglia granata, il Toro per me non è mai stato un club qualunque".