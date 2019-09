F1:Gp d'Italia, scatta #MonzaFuoriGP2019

ROMA, 3 SET - Manca poco all'arrivo del grande Circus della Formula 1 a Monza e in città fervono i preparativi per accogliere l'evento e le migliaia di tifosi. #MonzaFuoriGP2019 anima il cuore della città da giovedì 5 a domenica 8 settembre, con una serie di eventi collaterali che puntano soprattutto sulla passione sportiva. RMC Motorsport Passion, tre grandi eventi sul palco di piazza Trento e Trieste, con tre serate piene di personaggi del mondo dei motori. Si comincia giovedì 5 settembre alle ore 19.00 con l'inedito show «Chef da Corsa», il contest ai fornelli di quattro grandi cuochi delle Hospitality di F1 (Felice Guerini, Vincenzo Santangelo, Fabio Toncelli e Rossano Grosoli) che porteranno in piazza quello che accade nei motorhome dei paddock, svelando, oltre a ricette da corsa, alcuni aneddoti relativi al mondo delle gare. Attesi tra gli altri Antonio Giovinazzi, pilota Alfa Romeo F1 Team, Lapo Elkann con il progetto «Garage Italia».