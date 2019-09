Us Open:Nadal supera Cilic, è ai quarti

ROMA, 3 SET - Rafa Nadal cede i primi game di servizio e il primo set del suo Us Open ma torna nei quarti di finale per la nona volta a Flushing Meadows. E per la quarantesima in uno Slam. Lo spagnolo supera Marin Cilic 63 36 61 62, vince 44 punti su 53 con la prima e regala anche un vincente con la palla fatta passare a lato del paletto per arrivare al match point. Chiuderà un punto più in là con il terzo vincente di fila di dritto, il 38mo della partita. "E' speciale vedere un pubblico così straordinario fare il tifo per me" ha detto Nadal. "Qui ho sempre avuto un grande feeling con i tifosi, sono molto energetici e passionali. Dopo partite così, torni in albergo con grande energia. Dopo due anni, Diego Schwartzman torna nei quarti dello Us Open. Rimonta un set a Sascha Zverev, inseguito da fantasmi e paure che vengono da dentro, chiude 36 62 64 e centra così la sesta vittoria contro un top 10.