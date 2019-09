Areola al Real Madrid, Navas va al PSG

PARIGI, 2 SET - Il Paris Saint-Germain, nelle ultime ore di mercato, ha ufficializzato il nome del nuovo portiere: è il costaricano Keylor Navas, 32 anni, arrivato dal Real Madrid dopo avere vinto svariati trofei. Direzione contraria per Alphonse Areola, partito in prestito nella più decorata squadra del mondo per un anno e senza diritto di riscatto.