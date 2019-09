Ciclismo: Carapaz correrà per team Ineos

ROMA, 2 SET - Richard Carapaz l'anno prossimo correrà per il team Ineos, la squadra di Froome, Bernal e Thomas: il vincitore dell'ultimo Giro d'Italia ha firmato un triennale, come informa in una nota la squadra britannica. Ventisei anni, Caparaz a giugno è diventato il primo corridore ecuadoriano a imporsi in una grande corsa a tappe. "Sono molto entusiasta di unirmi alla squadra - spiega -. Sento che questa è una grande opportunità per continuare il mio sviluppo e la mia crescita come atleta. Gareggiando in un team vincente potrò solo migliorare. Conosco già molti futuri compagni di squadra, non vedo l'ora di gareggiare al loro fianco. Voglio ottenere grandi vittorie nel team Ineos". Il team principal di Ineos, Dave Brailsford, ha aggiunto: "Siamo molto lieti di avere ingaggiato Richard. Da tempo ammiriamo il suo talento, abbiamo seguito i suoi miglioramenti e deciso che poteva fare al caso del nostro team. E' uno scalatore fantastico, ma non solo: è un corridore versatile, come ha dimostrato al Giro".