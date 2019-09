Llorente, ci aspettano grandi obiettivi

NAPOLI, 2 SET - "Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con il Napoli. Sicuramente ci aspettano grandi momenti da vivere insieme e io farò del mio meglio per raggiungere tanti obiettivi importanti". Lo scrive su Instagram Fernando Llorente, commentando la sua firma per il Napoli. L'attaccante spagnolo posta un sua foto con la maglia azzurra e ringrazia "tutti i tifosi - scrive - di questa grande squadra per l'affetto che già da subito mi avete dimostrato". Llorente è stato omaggiato oggi dal Tottenham, club da cui si è svincolato: "Grazie per averci lasciato alcuni ricordi incredibili, Fernando! Buona fortuna al Napoli", scrivono gli Spurs su Twitter, postando un video con alcune sue giocate con il club inglese con cui ha raggiunto la finale di Champions League.