Rafinha il prestito al Celta Vigo

ROMA, 2 SET - Rafinha Alcantara, centrocampista del Barcellona, giocherà nel Celta Vigo. Secondo il Mundo Deportivo, il club catalano si è accordato per il prestito dell'ex interista con il club galiziano. Al momento Celta e Barcellona si stanno scambiando la documentazione per dare l'ok finale in modo che Rafinha possa trasferirsi al club galiziano, dove ha già giocato nella stagione 2013/14, sempre con la formula del prestito.