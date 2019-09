Us Open, eliminate Barty e Pliskova

ROMA, 2 SET - Esclusioni eccellenti nel torneo femminile agli us Open, dove gli ottavi di finale sono stati fatali per due fra le grandi favorite per la vittoria finale, cioè la numero 2 e la numero 3 del tennis mondiale, rispettivamente l'australiana Ashley Barty e la ceca Karoline Pliskova. Barty ha dovuto arrendersi con il punteggio di 6-2 6-4 alla cinese Qiang Wang, numero 18 del ranking. Mentre la Pliskova è stata battuta dalla britannica Joanna Konta (n. 16) per 6-7 6-3 7-5. Continua invece la sua marcia l'ex regina della racchetta Serena Williams (attualmente n. 8 Wta) che ha guadagnato un posto nei quarti battendo con il punteggio di 6-3 6-4 la croata Petra Martic (n. 22). Per la 37enne americana è il 52mo quarto di finale conquistato agli Us Open. Giornata positiva pure per l'ucraina Elina Svitolina (n. 5) che nella notte italiana ha battuto facilmente la n. 9 del mondo, l'americana Madison Keys per 7-5 6-4.