Il Napoli ha ingaggiato Llorente

NAPOLI, 2 SET - Il Napoli ha ufficializzato il tesseramento di Fernando Llorente, svincolato dal Tottenham. L'ufficializzazione dell'attaccante spagnolo è stata annunciata su Twitter dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis con un "Benvenuto Fernando" e una foto di Llorente che firma. Llorente, nato a Pamplona 34 anni fa ha cominciato con la maglia dell'Athletic Bilbao con cui ha giocato dieci anni prima di passare nel 2013 alla Juventus, con cui ha vinto due scudetti, prima di tornare in Spagna, al Siviglia con cui ha vinto l'Europa League nella stagione 2015/16. Llorente si è poi trasferito in Gran Bretagna, prima con i gallesi dello Swansea e poi con il Tottenham con cui è arrivato lo scorso anno in finale di Champions League. Con la nazionale spagnola, Llorente ha vinto la Confederations Cup nel 2009, il Mondiale in Sudafrica nel 2010 e l'Europeo in Polonia-Ucraina nel 2012.