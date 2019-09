Ippica: Vargiu vince corsa n.3000

MILANO, 1 SET - Domenica da incorniciare per il fantino Dario Vargiu che, alla riapertura della stagione del galoppo all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, ha tagliato il traguardo dei 3000 successi in carriera entrando nella selezionata lista di fantini italiani che hanno raggiunto lo stesso numero di successi: Enrico Camici, Gianfranco Dettori, Vittorio Caprioli e Saverio Pacifici. Il jockey di Oristano, classe 1976, ha iniziato la carriera il 20 settembre del 1994, raccogliendo per ora sei frustini d'oro. Cinque anni fa, nell'agosto del 2014, riuscì a raggiungere quota 2000 vittorie. Vargiu si è presentato con 2998 vittorie: imponendosi nella 2/a corsa Premio Riccardo Zanocchio con Trita Sass, e poi nella 3/ corsa Premio Marchese Ippolito Fassati di Balzola con Thunderman, ha raggiunto quota 3000. Da parte di Snaitech SpA, società proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro, è stata consegnata una targa ricordo per questo eccezionale evento, consegnata dal direttore dell'ippodromo milanese, Stefano Marzullo.