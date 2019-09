Vela: Maxiyacht Rolex, via 30/a edizione

ROMA, 1 SET - La 30/a edizione della della Maxi Yacht Rolex cup è ufficialmente iniziata con lo skipper briefing. Organizzata dallo Yacht club Costa Smeralda, la manifestazione vede radunati sulle banchine di Porto Cervo 53 maxiyacht fra i 18,30 e i 42 metri, provenienti da 17 nazioni. Sono tanti i concorrenti che tornano a Porto Cervo, tra essi 4 dei vincitori 2018: il J Class Topaz, il Wally Lyra, il Mini Maxi Racer SuperNikka e il Mini Maxi Cruiser H2O. Tra i nuovi concorrenti Way of Life, il Volvo Open 65 Ambersail 2. In classe Cruiser/Racer debutta Essentia, il primo esemplare di Grand Soleil 80. Il nuovo Southern Wind RP90 All Smoke di Gunther Herz è alla prima edizione. Tra i tanti nomi presenti a Porto Cervo, Ed Baird e Warwick Fleury su Cannonball, Terry Hutchinson e Mike Sanderson su Bella Mente, Kelvin Harrap, Murray Jones e Simon Fisher su Galateia, Mitch Booth su Leopard 3, Hamish Pepper e Pedro Mas su Lyra, Butterworth e Salter su Rambler, Langford su Sorcha, Bekking su Vera, Mauro Pelaschier su Viriella.