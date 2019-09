F1: Leclerc trionfa nel Gp del Belgio

ROMA, 1 SET - Charles Leclerc, su Ferrari, ha vinto il Gp del Belgio, 13/a prova del Mondiale di Formula 1, disputato sul circuito di Spa, conquistando la prima vittoria in carriera e la prima stagionale per le 'Rosse' di Maranello. Secondo posto per Lewis Hamilton, terzo per Valtteri Bottas, su Mercedes. Sebastian Vettel si è invece piazzato al quarto posto con l'altra Ferrari.