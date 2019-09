Fiorentina: in arrivo Pedro,ora Raphinha

FIRENZE, 1 SET - La Fiorentina ha messo le mani sull'attaccante brasiliano Pedro, classe 1997, tra i nomi più gettonati nell'ambiente viola per completare il reparto offensivo. Il giocatore del Fluminense è atteso a Firenze entro domani, ultimo giorno di mercato, per sottoporsi alle visite mediche e l'eventuale firma sul contratto che dovrebbe legarlo al club di Commisso per cinque stagioni. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 13-15 milioni, parte per il prestito e i restanti per il riscatto. La Fiorentina non sembra intenzionata a fermarsi e sta lavorando anche su un altro brasiliano nel mirino da tempo, Raphinha dello Sporting Lisbona, passato nelle ultime ore in vantaggio sui vari Politano e De Paul per le persistenti resistenze delle rispettive società.