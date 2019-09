Atalanta: Kjaer sostituirà Skrtel

BERGAMO, 1 SET - A 24 ore dallo stop al calciomercato, l'Atalanta ha già individuato il sostituto in difesa di Martin Skrtel, prossimo alla rescissione consensuale che verrà annunciata domani dalla società. Anche se mancano conferme ufficiali sul suo approdo a Bergamo già entro oggi, si tratta di Simon Kjaer del Siviglia, che arriva in prestito con diritto di riscatto. Il difensore, capitano della nazionale danese, ha compiuto 30 anni il 26 marzo scorso e ha già all'attivo tre stagioni in Italia, al Palermo dal 2008 al 2010 e quindi alla Roma nel 2011-2012 in prestito dal Wolfsburg. In carriera ha vestito anche le maglie di Midtjylland, Lille e Fenerbahce, in cui è stato compagno proprio di Skrtel nel 2016-2017. Kjaer sarà il terzo atalantino a 'sbarcare' a Bergamo proveniente dal club andaluso in questa sessione estiva, dopo Luis Muriel e l'altro prestito Guilherme Arana.