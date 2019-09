Canottaggio:altre 2 azzurre a Tokyo 2020

ROMA, 1 SET - Altro pass olimpico per il canottaggio azzurro: vola alle Olimpiadi il doppio femminile di Stefania Buttignon e Stefania Gobbi, quarta barca rosa per Tokyo 2020, grazie alla vittoria nella finale B ai Mondiali in corso a Linz (Austria). Le due azzurre hanno chiuso davanti a Repubblica Ceca e Lituania, guadagnando la carta olimpica riservata alle prime 11 imbarcazioni. Gli azzurri qualificati per Tokyo salgono a 120 (60 uomini, 60 donne) in 14 discipline differenti, con quattro pass individuali.