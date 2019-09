Pedro dal Fluminense alla Fiorentina

RIO DE JANEIRO, 1 SET - Fonti vicine al presidente del Fluminense Marcio Bittencourt confermano che il club carioca ha ceduto l'attaccante Pedro alla Fiorentina. Ufficialmente non vengono fatte cifre, ma sembra che la dirigenza viola abbia convinto quella brasiliana a trovare l'accordo sulla base di 12 milioni di euro. Inizialmente il 'Flu' ne aveva chiesti 15. La notizia è trapelata al termine di una lunga riunione tenutasi nella sede della società 'tricolor' a cui non ha partecipato il vicepresidente Celso Barros, in polemica con i colleghi perché contrario alla cessione di Pedro. Va detto comunque che solo la metà del cartellino del giocatore appartiene al Fluminense, mentre l'altro 50% è dell'Artsul di Nova Iguaçu, squadra di una città satellite di Rio. Il trasferimento di Pedro a Firenze è comunque legato all'esito delle visite mediche a cui il 22enne attaccante verrà sottoposto all'arrivo in Italia. Infatti Pedro è reduce da un brutto infortunio alla coscia destra e solo da una settimana ha ripreso ad allenarsi.