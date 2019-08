Paratici, Dybala via da Juve? Lo escludo

ROMA, 31 AGO - Paulo Dybala rimane alla Juventus, e quindi non sarà ceduto in questa finestra di mercato che si chiude lunedì prossimo, 2 settembre. Lo ha detto, dai microfoni di Sky Sport, il ds del club campione d'Italia Fabio Paratici. "Per tutte le squadre il mercato è lo stesso - ha spiegato -. Non è solo programmazione, ma anche opportunità che si presentano. Poi ci sono gli imprevisti, come l'infortunio di Chiellini. Oggi ho visto che Laporte si è infortunato col Manchester City. Quando ci sono le partite nella sessione di mercato un po' più d'agitazione c'è, ma noi siamo tranquilli. Le opportunità in entrata e in uscita ci sono sempre, ma se non ci saranno rimarremo così". Quindi, è stato chiesto a Paratici, si può escludere l'addio di Dybala in questa sessione di mercato? "Sì, questo sicuramente - è stata la risposta -. Possiamo escluderlo assolutamente. Per quanto riguarda la foto che ha postato, testimonia il fatto che la Juve come club sia un gruppo di persone legate tra loro e questo mi fa molto piacere".