Liverpool vince anche contro Burnley

ROMA, 31 AGO - Il Liverpool non si ferma più e ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato, 0-3 sul campo del Burnley,e viaggia in testa a punteggio pieno (+2 sul Manchester City), prima della pausa delle nazionali. I Reds passano in vantaggio al 33' per un autogol di Wood, mentre il raddoppio arriva con Manè al 37'. Nella ripresa terza rete a opera di Firmino. Ancora fuori Alisson, che rischia di saltare la sfida di Champions League contro il Napoli.