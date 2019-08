16enne Fati non basta, Osasuna-Barca 1-1

ROMA, 31 AGO - Dopo avere esordito nella Liga contro il Betis Siviglia, coronando il sogno di una vita, il 16enne Ansu Fati, nato in Guinea-Bissau, ha superato un altro importantissimo step. Il giovanissimo talento ha contribuito al pareggio del Barcellona in terra di Navarria, a Pamplona, con l'Osasuna per 2-2, realizzando il gol del momentaneo pareggio (1-1). Inserito a inizio di secondo tempo, al posto del portoghese Nelson Semedo, Fati ha fatto centro al 6', dopo che Torres al 7' del primo tempo aveva portato in vantaggio i padroni di casa allenati da Jagoba Arrasate. Arthur ha poi portato in vantaggio i catalani al 19' della ripresa, ma ancora Torres su rigore (braccio di Piqué) ha ristabilito l'equilibrio. Ancora privo di Suarez, Dembelé e soprattutto Messi, il Barca è apparso spuntato e un po' confuso.