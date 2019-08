F1: Belgio, Leclerc "sensazioni ottime"

ROMA, 31 AGO - "È stato bello. Sono estremamente soddisfatto per la pole. Oggi ho avuto ottime sensazioni, anche se il T1 non l'ho fatto come volevo per il traffico. Dopo però siamo stati molto forti. Per fare il giro veloce non ho pensato alle scie, volevo essere da solo ed ha funzionato". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo aver conquistato la pole position del Gp del Belgio. "Abbiamo faticato nel passo gara, dobbiamo lavorare su quello, ma guardando al risultato di oggi sono sicuro che saremo forti", ha aggiunto il monegasco, che per la terza volta in carriera partirà dal palo. Meno contento il compagno di squadra, Sebastian Vettel, che ha preso sette decimi dal compagni di scuderia nonostante la prima fila. "Alla fine è bello che ci siamo assicurati la prima fila, ma per prendere la pole sono andato troppo in scia. Credo che abbiamo un buon passo gara e spero che possiamo dimostrarlo. La temperatura dovrebbe calare un po' e questo dovrebbe aiutarci".