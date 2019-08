No del Gremio alla Roma per Luan

RIO DE JANEIRO, 31 AGO - Fonti del Gremio di Porto Alegre, semifinalista di Coppa Libertadores, fanno sapere che è stata respinta l'offerta della Roma per Luan. Quest'ultimo nonostante sia diventato appena sei giorni fa il miglior marcatore nella storia del club gaùcho (record strappato al suo attuale allenatore Renato Portaluppi) fa la spola fra il campo e la panchina perché ha litigato con l'allenatore, e sembra intenzionato a cambiare aria non rinnovando il contratto che scadrà con la fine dell'anno solare 2020. Ma nonostante questa situazione il Gremio non intende fare sconti per il suo talento che a Rio 2016 è stato oro olimpico con la Seleçao e nel 2017, con il club, decisivo per la conquista della Coppa Libertadores, al punto da vincere anche il Pallone d'Oro del Sudamerica. Per tutti questi fattori non è stata ritenuta adeguata l'offerta di 8 milioni di euro fatta dalla Roma per l'acquisto del giocatore, visto che a Porto Alegre ne vogliono 15.