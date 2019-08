Canottagfgio: 7 pass olimpici per Tokyo

ROMA, 31 AGO - LINZ (AUSTRIA), 31 AGO - Sette pass olimpici che manderanno 20 atleti ai Giochi. E' questo il bilancio, in chiave Tokyo 2020, del canottaggio italiano impegnato nei Mondiali nel bacino austriaco di Linz-Ottensheim. A ottenere il biglietto per il Giappone oggi sono state tre imbarcazioni impegnate nelle gare femminili: il due senza senior femminile (Kiri Tontodonati e Aisha Rocek), il doppio pesi leggeri femminile (Valentina Rodini e Federica Cesarini) e, 35 anni dopo l'Olimpiade di Los Angeles 1984, anche il quattro di coppia femminile (Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi, Clara Guerra e Chiara Ondoli). Ieri si erano invece qualificati per Tokyo quattro equipaggi maschili: il quattro senza, il due senza, il quattro di coppia senior maschile e il doppio pesi leggeri maschile. Domani altre due chance di qualifica con il singolo senior maschile e il doppio senior femminile.