Basket: Mondiali,Italia-Filippine 108-62

ROMA, 31 AGO - Esordio vincente dell'Italia del ct 'Meo' Sacchetti ai Mondiali di basket in Cina. Gli azzurri hanno battuto le Filippine per 108-62 in una partita giocata a Foshan e valida per il gruppo D. Migliori marcatori dell'Italia sono stati Datome e Della Valle con 17 punti. Per Gallinari 16 punti con 4/5 nel tiro da tre.