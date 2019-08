Udinese: Tudor, con Parma gara difficile

UDINE, 31 AGO - "Quella di domani con il Parma è una gara molto pericolosa". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Igor Tudor nella consueta conferenza stampa della vigilia. La squadra emiliana "è rafforzata, con Gervinho, Inglese, ha elementi di qualità", ha aggiunto Tudor affermando che si aspetta "un Parma difficile da battere: dobbiamo stare attenti tutti i 90 minuti senza concedergli nulla in fase offensiva per poi sfruttare le nostre qualità in attacco". "Verranno qui con il coltello tra i denti - ha pronosticato -. Se si pensa che abbiamo vinto con il Milan e domani vinciamo facile con il Parma si sbaglia di grosso. Bisogna prepararla bene e andare a vincere facendo le cose che stiamo provando in allenamento".