F1: Ferrari Leclerc domina 3/e libere

ROMA, 31 AGO - Prove libere del Gp del Belgio ancora nel segno della Ferrari. Charles Leclerc, già leader delle seconde libere di ieri, si conferma il più veloce anche nella terza sessione con il tempo di 1'44"206. Alle sue spalle la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Valtteri Bottas. A poco meno di mezz'ora dal termine delle terze libere, il leader del mondiale Lewis Hamilton è finito contro le barriere alla curva 12: l'impatto è stato molto violento, ma fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota. Le qualifiche per la pole position sono in programma alle ore 15.