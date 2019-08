'Chicharito' Hernandez verso il Siviglia

ROMA, 31 AGO - Il Siviglia pensa al messicano Javier Hernandez per rinforzare il proprio attacco. Il ds Monchi, ex Roma, secondo quanto riporta il quotidiano Marca, ha messo gli occhi sul 'Chicharito', che attualmente veste la maglia del West Ham, a Londra: il cartellino del 31enne attaccante costa poco meno di 10 milioni di euro. Hernandez sarebbe il profilo giusto chiesto dall'allenatore degli andalusi, Julien Lopetegui, per rendere il reparto avanzato del Siviglia più mobile e pericoloso. Monchi spera di chiudere l'affare nelle prossime ore.