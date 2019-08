Visto scaduto, Stramaccioni fermato Iran

ROMA, 31 AGO - Si complica la situazione di Andrea Stramaccioni in Iran: al tecnico italiano, chiamato la scorsa estate alla guida dell'Esteghlal, squadra di Teheran, è stata impedita stamattina la partenza per l'Italia prevista in concomitanza con la pausa del campionato. All'aeroporto la polizia iraniana ha contestato al tecnico e ai suoi tre collaboratori un visto turistico scaduto, tra la sorpresa di Stramaccioni che a Teheran e' per lavoro da tre mesi. Immediato il contatto con l'ambasciata italiana per affrontare la situazione.