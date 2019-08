Neymar: Leonardo, non c'è accordo Barca

ROMA, 31 AGO - "L'unica proposta scritta da parte del Barcellona ci è arrivata solo il 27 agosto eravamo disposti a parlare di soldi e contropartite, ma poi non è mai più arrivata la conferma in linea con le nostre esigenze. L'accordo quindi non c'è". Così il ds del Paris Saint Germain, Leonardo, ieri sera al termine dell'incontro con il Metz, ha parlato delle voci sul trasferimento di Neymar al Barca. Leonardo non ha però chiuso le porte a un trasferimento dell'attaccante brasiliano: "C'è una deadline naturale che è la chiusura del mercato, ma ormai dipende dal Barcellona", ha aggiunto. Fino a lunedì 2 settembre, data di chiusura del calciomercato in Francia e in Spagna, i giochi sono aperti.