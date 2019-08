Tegola Chiellini, lesione al crociato

TORINO , 30 AGO - Grave infortunio per Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario un intervento chirurgico che terrà Chiellini lontano dai campi per diversi mesi. Una tegola per la Juventus alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium contro il Napoli.