Bologna: arriva Dominguez dal Velez

BOLOGNA, 30 AGO - Nel giorno in cui il Bologna annuncia la chiusura della campagna abbonamenti con il miglior dato degli ultimi 15 anni, da Casteldebole arriva pure l'ufficialità dell'acquisto di un talento sudamericano: si tratta di Nicolàs Martìn Dominguez (21 anni), centrocampista acquisito dal Velez a titolo definitivo, nel giro della nazionale maggiore argentina. Il giocatore ha svolto in mattinata le visite mediche e sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024: assisterà in serata al derby con la Spal per poi rientrare al Velez in prestito fino a gennaio. La campagna abbonamenti si è invece chiusa con il dato di 15.375 tessere sottoscritte e con curva Bulgarelli esaurita.