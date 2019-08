Neymar, Barca no a controfferta PSG

ROMA, 30 AGO - Il tormentone Neymar sembra avvicinarsi alla fine e difficilmente si realizzerà il ritorno del brasiliano in blaugrana. Secondo quanto riporta "Mundo Deportivo", il cda del Barcellona ha respinto la controfferta del PSG perchè irrealizzabile in termini economici. Dopo una settimana di trattative e di scambio di proposte in cui il Barcellona ha cercato di introdurre diversi giocatori per abbassare il prezzo e cercare formule come il pagamento differito o un trasferimento con opzione di acquisto obbligatoria, il club francese è rimasta fermo nel chiedere contropartita in denaro per poter acquistare un sostituto del brasiliano.