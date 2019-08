Giampaolo, Brescia pericoloso

CARNAGO (VARESE), 30 AGO - Il Brescia è una squadra ''pericolosa'' e gli ricorda la Sampdoria che ha allenato fino a pochi mesi fa. Marco Giampaolo non si fida della neopromossa che domani affronterà a San Siro. "Il Brescia è una buona squadra, a Cagliari hanno giocato molto bene. Mi ricorda molto la mia Sampdoria. È una squadra ben organizzata, sa fare le cose e riduce così il gap dell'esperienza. Sarà una partita da giocare bene''. Giampaolo si lamenta nuovamente delle finestre di mercato, ancora aperto a campionato già iniziato: ''Se dico che non va bene non è perché voglio essere ripetitivo. I dirigenti sanno cosa c'è da fare, fanno delle valutazioni. Io alleno la squadra al meglio delle mie possibilità, sono contento di come i giocatori lavorano. Poi dentro tutti questi discorsi ci sono altre dinamiche che non conosco perché non è mia pertinenza. Io penso ad allenare e ho già tanti problemi, figuriamoci se mi immischiassi anche nel mercato''.