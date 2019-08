Giampaolo, Milan torni a fare il Milan

MILANO - Marco Giampaolo dopo la falsa partenza con l'Udinese chiede ''pazienza'' ai tifosi, attesi in almeno 50mila domani per la prima stagionale a San Siro contro il Brescia, e al Milan ''di tornare a fare il Milan''. ''Serve la pazienza giusta - spiega in conferenza stampa -, sono tutte partite toste ed importanti e la spinta del pubblico è sempre positiva. Il Milan, però, deve tornare a fare il Milan''. E sui giocatori, Giampaolo è chiaro: ''Sbaglia chi ha paura di sbagliare, loro in campo devono divertirsi, esaltarsi. I calciatori lavorano bene, sono professionisti di alto livello, ho zero preoccupazioni''. Giampaolo ieri ha provato Bonaventura nel tridente ma lo vede ancora ''indietro sul piano fisico'' e non nega la possibilità di passare al 4-3-3: ''Non è una questione di numeri ma di uomini e di interpretazione. Le mie parole dopo Udine sono state strumentalizzate: posso cambiare posizione ad un giocatore ma non la filosofia e la metodologia. In linea generale c'è poco tempo, ma io il tempo me lo prendo comunque''.