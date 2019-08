Giampaolo, non arretro di un millimetro

CARNAGO (VARESE) - ''Non arretro di un millimetro. I principi di gioco non cambiano, poi posso spostare un giocatore. Il Milan deve giocare prevalentemente nella metà campo avversaria''. Lo dice Marco Giampaolo, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Brescia. ''A Udine - aggiunge l'allenatore rossonero parlando della sconfitta alla prima - abbiamo sbagliato la partita ma sento la squadra fortemente fidelizzata. Domani cambio modulo? Lo vedrete, io vado avanti per la mia idea di calcio''.