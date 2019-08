Canottaggio, pass Tokyo per il 2 senza

ROMA, 30 AGO - Altra carta olimpica per l'Italremo ai Mondiali di canottaggio in corso a Linz (Austria). A conquistarla sono stati Matteo Lodo e Giuseppe Vicino che, con il secondo posto nella semifinale vinta dalla Croazia, ottengono l'accesso nella finale iridata del 2 senza, staccando il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Ieri il canottaggio azzurro aveva qualificato alle Olimpiadi altre quattro barche: il quattro senza, il quattro di coppia senior maschile, il doppio pesi leggeri maschile e il due senza senior femminile. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono a 112 (60 uomini, 52 donne) in 14 discipline differenti con quattro pass individuali.