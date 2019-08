Ancelotti, felice se Sarri sarà in campo

NAPOLI, 30 AGO - "Se domani Sarri sarà in panchina sarò contento di incontrarlo e di vedere che sta bene. Se gli sconsigliano di venire allo stadio ci sarà un'altra occasione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti commentando i dubbi sulla presenza del tecnico avversario domani a Torino. Il tecnico ha anche risposto a una domanda sui pesanti cori con cui è stato accolto lo scorso anno allo stadio torinese: "Se succede di nuovo - ha detto - non mi aspetto niente dal punto di vista arbitrale. Se succede, succede io continuo a stare bene e a vivere normalmente". Ancelotti alla vigilia del match ha negato amarezze per la designazione di Orsato, molto criticata dai tifosi: "Ci sono tanti arbitri bravi in Italia - ha detto - Orsato ha grande esperienza internazionale e non c'è nessun problema per noi".