Roma: Smalling arrivato nella Capitale

ROMA, 30 AGO - Chris Smalling, 29 anni, il difensore centrale finora in forza al Manchester United, è nella Capitale. L'esperto rinforzo della Roma è arrivato con un volo privato poco dopo le 12.40 all'aeroporto di Ciampino. Il calciatore arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ha fatto le prime foto con la sciarpa della Roma, sorridente, con il pizzetto, occhiali da sole legati alla tasca del pantalone grigio, camicia bianca, accolto dallo staff giallorosso. Il difensore è atteso a Villa Stuart per le visite mediche, prima della firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi fino a 30 giugno 2020. Nato nel novembre del 1989, nazionale inglese fino al 2017, forte fisicamente, sposato con un figlio, nell'ultima stagione ha disputato 34 partite, di cui 24 in Premier.