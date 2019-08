Torino: visite mediche per Laxalt

TORINO, 30 AGO - Visite mediche in corso a Torino per Diego Laxalt, laterale uruguaiano a un passo dall'accordo con la società granata. L'esterno dell'albiceleste, 19 partite con la maglia della sua nazionale, andrà a rinforzare la fascia del Torino, mossa necessaria dopo l'infortunio occorso ad Ansaldi. Il laterale ex Milan dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.