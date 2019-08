Tiro a volo: la Green Cup a Fioravanti

MASSA MARTANA (PERUGIA), 29 AGO - La Green Cup di tiro a volo, 'classica' del tiro a volo, ha eletto i suoi primi campioni. Nella gara di Fossa Olimpica si sono imposti i carabinieri romani Giulio Fioravanti fra gli uomini e Federica Caporuscio tra le donne. Il primo, romano di 28 anni, è andato in finale con un buon 122/125 +4 e poi, nella serie conclusiva, ha tenuto a bada gli avversari fino a salire sul gradino più alto del podio con 44/50. Ad impegnarlo è stato il kuwaitiano Abdul Ramman Al Faihan, argento con 42/50. Terzo il britannico Matthew Coward Holley, con 34/40. Da segnalare il perfetto 125/125 di Daniele Resca in qualificazione, poi però il bolognee si è piazzato solo quinto con 22/30. Tra le Ladies la migliore è stata la Caporuscio, neomamma, entrata in finale con 116/125 +3 e poi prima con un 45/50 che le ha permesso di imporsi sulla poliziotta pugliese Maria Lucia Palmitessa (42/50), e sulla romana Roberta Pelosi (31/40), che oltre a gareggiare svolge il ruolo di consigliere federale.