Alisson, miglior portiere? Lavoro e Roma

ROMA, 29 AGO - "C'è stato tanto lavoro, è questo che faccio nella mia vita. L'ho imparato da mio padre e ringrazio chi mi ha aiutato. Ho vissuto due anni a Roma importanti con Savorani, allenatore dei portieri, che mi ha aiutato ad arrivare fino a questo punto, come altri allenatori dei portieri". Premiato come miglior portiere della scorsa Champions League, Alisson intervistato da Sky Sport, non dimentica il passato romanista e chi lo ha preparato a Trigoria. "Abbiamo vinto la Champions, una cosa meravigliosa che tutti sognano - dice -. Voglio vincerla ancora, provando ad essere il miglior portiere d'Europa, aiutando il club a vincere. Poi proveremo anche a vincere la Premier, altro nostro obiettivo".