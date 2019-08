Nedved, Atletico tosto ma noi migliorati

ROMA, 29 AGO - "E' un girone tosto ma è sempre Champions e le partite facili non esistono. Mi aspettavo la vittoria di Cristiano Ronaldo come miglior giocatore ma accettiamo tutto". Così, sul sorteggio, il vicepresidente della Juve Pavel Nedved. "L'obiettivo è passare il gruppo, poi saranno partite molto difficili - aggiunge -. Siamo migliorati, abbiamo cambiato tanto ma siamo pronti per una grande stagione". Sul ritorno in panchina di Sarri il ceco spiega che "abbiamo fatto un comunicato: resterà fuori per due partite per recuperare dalla polmonite. Tornerà dopo la sosta". Poi di nuovo sul girone. "L'Atletico difficilmente prende gol e sarà una partita tosta, come sempre con Simeone - dice -. Il Bayer è una squadra difficile soprattutto in trasferta. La Lokomotiv ha giocatori importanti. Ma siamo la squadra che vuole passare il turno vincendo il girone".Poi sul mercato: Dybala andrà via?"Domanda per Paratici, ma finché c'è il mercato aperto si lavora: può succedere di tutto.Icardi? Si deve lavorare in entrata e in uscita".