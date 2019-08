Champions: Ronaldo, è un buon sorteggio

ROMA, 29 AGO - "E' un buon sorteggio. Certo non è mai facile in Champions, ma io sono molto fiducioso per la mia squadra. Non vedo l'ora di giocare questo bellissimo torneo". Così lo juventino Cristiano Ronaldo commenta il girone della squadra di Sarri in Champions League. "L'inizio della stagione è sempre duro, è normale che siamo in un processo di rinnovamento - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - La Champions League è sempre difficile, ci sono tante squadre forti, è sempre dura". Ronaldo era anche nella terna dei candidati al premio Uefa, con Messi e l'olandese Van Dijk, risultato poi vincitore, e prima della cerimonia aveva detto di essere molto felice del trasferimento in Italia: "E' stato un grande cambiamento. Ho vinto tre titoli, la Supercoppa, la Serie A e la Nations League contro l'Olanda - ha affermato il portoghese -. Sono molto contento sia a livello individuale sia di squadra. Ora un'altra stagione e altri record".