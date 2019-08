Rugby:domani Francia-Italia,'crediamoci'

PARIGI, 29 AGO - Un cielo grigio e una temperatura di 25 gradi hanno fatto da contorno al Captain's Run dell'Italrugby allo Stade de France, che domani (ore 21) ospiterà il Test Match di preparazione ai Mondiali giapponesi tra Francia e Italia. "Domani contro la Francia abbiamo un'altra importante occasione per preparare il Mondiale - commenta il capitano azzurro Sergio Parisse dopo l'allenamento di rifinitura - contro una squadra di livello internazionale che è abituata a calcare grandi palcoscenici. Per me giocare a Parigi è un po' come giocare in casa, visto che ci vivo da anni. Siamo molto concentrati e vogliosi di fare una grande prestazione. La Francia rappresenta una squadra di grande spessore: se vogliamo passare il girone al Mondiale (di cui fanno parte anche Nuova Zelanda e Sudafrica n.d.r.) è importante cominciare fin da subito a confrontarci contro realtà come i transalpini. Abbiamo voglia di centrare un gran risultato ma soprattutto mostrare che la nostra strada verso la Coppa del Mondo è quella giusta".