Tokyo 2020: Italia Team supera quota 100

ROMA, 29 AGO - L'Italia Team sfonda il muro dei 100 qualificati in vista di Tokyo 2020. Il simbolico traguardo della tripla cifra è stato tagliato oggi grazie alle 12 carte olimpiche arrivate dal canottaggio, con gli azzurri grandi protagonisti ai Mondiali di Linz Ottensheim. Il due senza femminile (Kiri Tondodonati e Aisha Rocek), il doppio pesi leggeri maschile (Stefano Oppo e Pietro Ruta), il quattro senza maschile (Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo) e il quattro di coppia maschile (Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili) hanno infatti guadagnato l'accesso alle finali delle rispettive specialità, conquistando contestualmente la certezza della partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici che si disputeranno tra un anno in Giappone. I 4 equipaggi azzurri permettono all'Italia di attestarsi a quota 110 qualificati (58 uomini, 52 donne) in 14 discipline differenti con 4 pass individuali.