Biraghi, il mio sogno giocare nell'Inter

MILANO, 29 AGO - ''Vengo da una famiglia di interisti, mi hanno tramandato questa fede calcistica. E giocare con la maglia dell'Inter è sempre stato il mio sogno''. Cristiano Biraghi, intervistato da Sky Sport, non nasconde la soddisfazione di essere attivato all'Inter. Il terzino torna in nerazzurro dopo le esperienze nelle giovanili e dopo aver fatto esperienza con la maglia della Fiorentina. ''Penso di essere tornato nel momento giusto - spiega - quello in cui ho raggiunto la mia maturità, calcistica ed extra-calcistica. Credo di avere raggiunto un livello adatto a mettermi a disposizione di questo grande club, di questa grande squadra. Ora devo dimostrare di poterci rimanere, ma sono pronto''.