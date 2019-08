F1: Renault ingaggia Ocon per 2020-21

ROMA, 29 AGO - Dopo l'annuncio da parte della Mercedes della conferma di Valtteri Bottas per il 2020, la Renault ha fatto sapere che sarà il francese Esteban Ocon ad affiancare Daniel Ricciardo nel team per le prossime due stagioni, liberando il tedesco Nico Huelkenberg. "Sono molto orgoglioso di entrare a far parte della Renault - ha commentato la giovane promessa, che tornerà al volante dopo una stagione da terzo pilota e collaudatore Mercedes -. Sono cresciuto nella sede di Enstone, prima in Lotus e poi con la Renault. Sono orgoglioso che un team con grandi ambizioni mi abbia affidato l'opportunità di dimostrare ancora una volta le mie capacità al massimo livello in Formula 1". "Siamo molto felici di avere Esteban con noi nelle prossime due stagioni - ha affermato il team principal della Renault, Cyril Abiteboul -. Esteban ha vissuto alti e bassi di questo sport e ha compreso appieno la necessità di cogliere tutte le occasioni possibili. Oltre a gestire il suo talento naturale".