Smalling verso la Roma,prestito da 3 mln

ROMA, 29 AGO - La Roma sta cercando di blindare la porta di Pau Lopez, rinforzando la sua fin troppo allegra difesa che, con il Genoa all'esordio di campionato, è stata trafitta per ben tre volte all'Olimpico. S'inquadra in questo contesto il probabile arrivo di Chris Smalling dal Manchester United: il giocatore è davvero a un passo dall'accordo con il club giallorosso. Lo scrivono i media britannici secondo i quali il giocatore, classe 1989, starebbe definendo gli ultimi dettagli del proprio trasferimento nella Capitale. C'è anche chi, come Daily Mail, si mostra sorpreso da questa cessione, visto che Smalling - appena 9 mesi addietro - aveva rinnovato il contratto con i 'Red devils; evidentemente non è riuscito a convincere l'allenatore norvegese Ole Gunnar Solskjaer. Il trasferimento del difensore inglese alla Roma avverrebbe con la formula del prestito secco da 3 milioni di euro. Già nelle prossime ore Smalling potrebbe sbarcare a Roma per le visite mediche di rito.