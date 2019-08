Germania: torna Can, esordio Waldschmidt

ROMA, 29 AGO - Lo juventino Emre Can è nella lista dei convocati dal ct della Germania, Joachim Loew, in vista delle due partite di qualificazione all'Europeo 2020. L'unico esordiente è l'attaccante del Friburgo, Luca Waldschmidt, capocannoniere all'Europeo Under 21. La Germania dovrà affrontare a inizio settembre l'Irlanda del Nord e l'Olanda. Questo l'elenco. Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Bernd Leno (Arsenal), Marc-André Ter Stegen (Barcellona). Difensori: Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach), Marcel Halstenberg e Lukas Klostermann (Lipsia), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlino), Niklas Suele (Bayern), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen). Centrocampisti: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Juventus), Leon Goretzka (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Ilkay Gundogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer), Jonas Hector (Colonia), Toni Kroos (Real Madrid). Attaccanti: Marco Reus (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern), Luca Waldschmidt (Friburgo), Timo Werner (Lipsia).